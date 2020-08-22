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Экс-депутат Рады: Украинцы устали от войны, но Зеленский слушает только США

22 августа 2020, 17:10  •  17 • Политика
Украинцы устали от войны, что показывают соцопросы. Однако Владимир Зеленский слушает только власти США, считает экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.
Украинских политиков не волнует мнение простых граждан, ибо они ориентируются исключительно на политическую конъюнктуру в США. Об этом РИА ФАН заявил бывший народный депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Согласно данным опроса центра "Социальный мониторинг", 32,6% украинцев поддерживают идею предоставления Донбассу статуса автономии, ещё 23,3% не верят в возможность возвращения территорий в ближайшее время. И только 20,8% респондентов поддерживают продолжение боевых действий. При этом 69,7% граждан поддерживают переговоры с Москвой, а 50,6% - с ДНР и ЛНР.
Как считает Килинкаров, украинцы устали от войны в Донбассе, но команда президента Владимира Зеленского не ориентируется на людей. В результате последний продолжает терять поддержку электората, повторяя путь предшественника Петра Порошенко.
"В Киеве не понимают, что с этим всем делать. Если Запад будет финансировать Украину, то возможно возобновление боевых действий и всё, что угодно. Если западные страны откажутся от помощи Киеву, то проект "Украина - Антироссия" будет сворачиваться", - пояснил эксперт.
Как передаёт телеканал "360", в начале месяца президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что конфликт в Донбассе можно уладить прозрачно и открыто после встречи лидеров "нормандской четвёрки" в Берлине. При этом компромисса можно достичь, следуя Минским соглашениям.
"Мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше, чтобы окончательно закрыть дело войны", - утверждает он.
Однако встреча советников лидеров стран "нормандской четвёрки" в Берлине 3 июля закончилась ничем. Дело в том, что уходит слишком много времени на то, чтобы понять позицию Украины по вопросу Минских соглашений.
Украинские политики озвучивают самые разные интерпретации и толкования комплекса мер. Кроме того, от Киева так и не удалось добиться внятного ответа о подготовке поправок к Конституции, посвящённых децентрализации.

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