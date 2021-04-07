Экс-депутат Рады указал на роковую ошибку Зеленского: "Может поджечь всю Украину"

Зеленский назвал членство Украины в НАТО единственным путём к миру в Донбассе. "Он играет уже даже не со спичками, а со страшным огнём и может поджечь всю Украину", - предупреждает экс-депутат Рады Алексей Журавко.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в НАТО единственным способом остановить войну в Донбассе. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал, к чему на самом деле приведут такие действия.

Политик указывает, что привлечение НАТО к конфликту в Донбассе приведёт не к миру, а к большой войне. И Зеленский не совсем адекватен, если не понимает этого, считает Журавко.

Зеленский, видимо, не понимает, что это приведёт к очень большим жертвам на территории Украины,

- подчеркнул политик в беседе с Nation News.

Экс-депутат Рады указал, что далеко не вся Украина хочет вступать в НАТО, и большинство украинцев понимают, что если в стране появятся натовские войска - войны не миновать. Если сейчас конфликт ограничен территорией Донбасса, то с приходом НАТО он перекинется на всю Украину.

Он играет уже даже не со спичками, а со страшным огнём и может поджечь всю Украину, в результате чего она потеряет целостность как государство. Зеленский ходит по острию лезвия,

- считает Алексей Журавко.

Политик добавил, что НАТО уже присутствует на Украине и ведёт страну к войне. И это является военным преступлением властей Украины перед собственным народом.

Зеленский сам идёт хищнику в пасть,

- подытожил Журавко.