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Экс-депутат Рады Царев рассказал, как СБУ сжигала документы во время Майдана

22 февраля 2021, 16:25  •  67 • Украина
Киев, 22 февраля. В годовщину государственного переворота на Украине, ставшего впоследствии причиной гражданской войны в Донбассе и репрессий в отношении русскоязычного населения на этой территории, корреспондент ФАН пообщался с бывшим депутатом Верховной рады Олегом Царевым.
Царев был одним из первых украинских политиков, кто открыто заявил о подготовке в стране государственного переворота, проводимого при поддержке Соединенных Штатов Америки.
«Из таких ярких впечатлений: я приехал в Киев ночью, заехал на Владимирскую в СБУ — там есть внутренний дворик, — и вот как во время революции или перед наступлением немцев люди выносили в мешках документы и жгли, так было и там. Прямо костер был (во дворе. — Прим. ФАН) и жгли документы. Жгли даже папки агентов, чего никогда не делали», — отметил Царев.
Собеседник Федерального агентства новостей подчеркнул, что, по мнению сотрудников СБУ, в самом начале Майдана в спецслужбах Украины была очень велика уверенность в успешности государственного переворота.
В ближайшее время ФАН опубликует большое видеоинтервью с Олегом Царевым, посвященное событиям 2014 года. Следите за нашими публикациями.
Автор: Сергей Воробьев

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