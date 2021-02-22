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Экс-депутат Рады Царев рассказал, как СБУ сжигала документы во время Майдана
22 февраля 2021, 16:25 • 67 • Украина
Киев, 22 февраля. В годовщину государственного переворота на Украине, ставшего впоследствии причиной гражданской войны в Донбассе и репрессий в отношении русскоязычного населения на этой территории, корреспондент ФАН пообщался с бывшим депутатом Верховной рады Олегом Царевым.
Царев был одним из первых украинских политиков, кто открыто заявил о подготовке в стране государственного переворота, проводимого при поддержке Соединенных Штатов Америки.
Собеседник Федерального агентства новостей подчеркнул, что, по мнению сотрудников СБУ, в самом начале Майдана в спецслужбах Украины была очень велика уверенность в успешности государственного переворота.
В ближайшее время ФАН опубликует большое видеоинтервью с Олегом Царевым, посвященное событиям 2014 года. Следите за нашими публикациями.
Автор: Сергей Воробьев
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