Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что транзит русского газа через Украину закроют немцы, которые заинтересованы в бесперебойных поставках топлива по низким ценам.

У Германии, США и Украины возникли разногласию по вопросу о газопроводе "Северный поток - 2". Об этом РИА ФАН заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Дело в том, что стороны поставили перед собой разные цели. Вашингтон запретить России торговать газом с Европой, дабы последняя закупала дорогой американский СПГ. Ну а Берлину необходим недорогой и качественный русский газ.

Киев же требует, чтобы Москва поставляла газ через украинскую ГТС. Однако решение о диверсификации маршрутов было принято после искусственного кризиса 2008 года, который спровоцировали украинские политики.

Согласно прогнозу Олейнику, украинский маршрут закроют немецкие политики. Россия продает газ в Европу по одинаковой цене, используя ГТС Украины, "Северные потоки" и "Турецкий поток". А вот цена за транзит отличается.

В 2024 году контракт между Киевом и Москвой истекает, после чего Берлин может сократить поставки по проблемному маршруту.

"Немцы умеют считать деньги. Когда полноценно запустят "Северный поток -2", Германия откажется от транзита через Украину, поскольку это - экономически невыгодно. Это - бизнес. А Украина с США до сих пор пытаются оставить монополию", - добавил Олейник.

Как ранее заявил изданию "ПолитЭксперт" немецкий политолог Александр Рар, "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом, но на Западе его сделали политическим. Американцы пытаются помешать диалогу Берлина и Москвы, тогда как немецкая сторона заинтересована в партнёрстве с Россией.

"Их надо либо укреплять через сотрудничество с Россией... либо, наоборот, разрушать, чтобы ФРГ не имела никаких особенных отношений с РФ, а только коммуницировала с США", - объяснил эксперт.