Рассказанные в США сказки Зеленского об украинских танках и вертолётах ещё выйдут боком всей Украине, уверен экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Так он прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского в Стэнфордском университете США, где тот рассказал о новейшем украинском вооружении. В действительности же, отмечает Журавко, Украина с 2016 года не произвела ни одного серийного самолёта, не говоря о других видах техники.

Мне стыдно, что его команда не может подготовить соответствующие документы и объяснить, что самолёты и вертолёты, которые сейчас на Украине, советского производства. Танки тоже советские,

- рассказал политик "Народным новостям".

Бывший депутат отметил, что до 2014 года Украина модернизировала советскую технику благодаря участию России. Но после госпереворота забросила это дело. Журавко считает, что откровенная ложь украинского лидера в конечном итоге может выйти боком всей стране.