Русские люди на Украине не сдались под давлением со стороны неонацистов. Об этом РИА ФАН заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По его словам, русскоязычное население осталось без поддержки, но ещё оказывает сопротивление.

"Если мы хотим, чтобы ситуация изменилась, нужны действия и реальная поддержка, а не пустые разговоры", - считает он.

По мнению парламентария, русским на Украине необходимо встать на защиту страны, совместными усилиями развязав партизанскую войну против националистов. Это и позволит отстоять культуру и сохранить язык, который пытаются сейчас отобрать политики в Киеве.

"Нам нужно вычищать свои "авгиевы конюшни" и помогать своим братьям", - поведал он.

Как ранее заявил изданию "ПолитЭксперт" заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, власти Украины хотят вернуть под контроль Донбасс, но не население региона.

Сейчас в Киеве звучат заявления о реализации "хорватского сценария", который якобы заключается в невоенном пути прекращения конфликта. Шишкин напомнил, что происходило в Республике Сербской, когда в регион вошли хорваты.

"Там была резня. Этот сценарий как идеальный воспринимают высшие должностные лица Украины, и именно его они видят подходящим для страны", - поведал политолог.

Если бы власти Украины действительно хотели вернуть Донбасс, то они выполняли бы все положения Минских соглашений. Но Киев не хочет идти на компромиссы с населением ДНР и ЛНР.