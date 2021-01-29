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Экс-депутат Рады: Русские люди на Украине должны вычистить "авгиевы конюшни" неонацистов
29 января 2021, 13:45 • 155 • Политика
Как считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, русские люди на Украине должны дать отпор неонацистам и вычистить "авгиевы конюшни" в Киеве.
Русские люди на Украине не сдались под давлением со стороны неонацистов. Об этом РИА ФАН заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
По его словам, русскоязычное население осталось без поддержки, но ещё оказывает сопротивление.
"Если мы хотим, чтобы ситуация изменилась, нужны действия и реальная поддержка, а не пустые разговоры", - считает он.
По мнению парламентария, русским на Украине необходимо встать на защиту страны, совместными усилиями развязав партизанскую войну против националистов. Это и позволит отстоять культуру и сохранить язык, который пытаются сейчас отобрать политики в Киеве.
"Нам нужно вычищать свои "авгиевы конюшни" и помогать своим братьям", - поведал он.
Как ранее заявил изданию "ПолитЭксперт" заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, власти Украины хотят вернуть под контроль Донбасс, но не население региона.
Сейчас в Киеве звучат заявления о реализации "хорватского сценария", который якобы заключается в невоенном пути прекращения конфликта. Шишкин напомнил, что происходило в Республике Сербской, когда в регион вошли хорваты.
"Там была резня. Этот сценарий как идеальный воспринимают высшие должностные лица Украины, и именно его они видят подходящим для страны", - поведал политолог.
Если бы власти Украины действительно хотели вернуть Донбасс, то они выполняли бы все положения Минских соглашений. Но Киев не хочет идти на компромиссы с населением ДНР и ЛНР.
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