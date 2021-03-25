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Экс-депутат Рады: рейтинг Зеленского стремительно падает

25 марта 2021, 17:15  •  130 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Эксперт заявляет, что политических конкурентов у президента Украины на данный момент почти не осталось
По заявлению Елены Бондаренко, бывшего депутата Верховной рады Украины, рейтинг лидера Украины Владимира Зеленского идет ко дну. Тем не менее, на данный момент подходящего кандидата на роль президента нет из-за политики устранения конкурентов.
Как объясняет Бондаренко, хотя сейчас действующего президента поддерживают лишь 20% граждан Украины, политические конкуренты у него отсутствуют. Альтернативного лидера нет даже от оппозиции, чей рейтинг был бы близок к Зеленскому. Этим экс-депутат поделилась в программе "60 минут" на канале "Россия 1".
И эта ситуация не удивительна, поскольку неугодные партии телеканалы лишают разрешения на вещание, а, следовательно, попросту неоткуда узнавать информацию о них. Поэтому невозможно повысить рейтинг у политиков с альтернативным мнением.
Затрагивая тему вакцинации от COVID-19, Бондаренко заявляет, что на данный момент в стране сделали прививку лишь 155 тысяч граждан, и лишь 1 из них повторно.
Последние социологические исследования указывают, что только 3% населения Украины с доверием относится к привезенной властями вакцине. Но самый яркий показатель – это всеобщий отказ вакцинироваться от самих врачей.
Кроме того, по словам бывшего депутата, в Раде уже рассматривается законопроект о принудительной вакцинации украинцев. Очень велика вероятность, что он будет принят.
"Твое тело и здоровье становятся собственностью государства ", – добавила Бондаренко.
Напомним, недавно бывший премьер Украины Николай Азаров указал на преемника Зеленского.

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