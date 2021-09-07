Экс-депутат Рады рассказал, о чём говорили Байден и Зеленский за закрытыми дверями

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, о чём говорили президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на встрече, которая состоялась за закрытыми дверями.

По словам политика, Байден, вероятнее всего, пытался убедить украинского коллегу оставить оголтелую русофобскую политику и начать восстанавливать отношения с Москвой.

Думаю, что за закрытыми дверями Байден сказал Зеленскому, что решить проблему Украины без России невозможно,

- заявил Мураев, выступая в эфире украинского ТВ.

Он обратил внимание на то, что сразу же после визита Зеленского в Вашингтон Киев объявил о возможной встрече президента Украины с президентом России Владимиром Путиным.

В пользу этой версии также свидетельствует недавний визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву, Киев и Вашингтон. Всё выглядит так, словно США и Европа договариваются о чём-то по вопросу Украины.

Напомним, что состоявшийся в первых числах сентября визит Зеленского в Вашингтон широко освещался в украинских СМИ, но прошёл практически незамеченным в американских. По итогам встречи Зеленский получил военную помощь на 60 млн долларов и обещание кредита на 3 млрд долларов. Правда, с обязательным условием, что эти деньги пойдут на покупку американских товаров. Иначе говоря, Америка таким образом просто профинансировала свой экспорт.