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Экс-депутат Рады рассказал, о чём говорили Байден и Зеленский за закрытыми дверями
07 сентября 2021, 15:45 • 104 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, о чём говорили президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на встрече, которая состоялась за закрытыми дверями.
По словам политика, Байден, вероятнее всего, пытался убедить украинского коллегу оставить оголтелую русофобскую политику и начать восстанавливать отношения с Москвой.
- заявил Мураев, выступая в эфире украинского ТВ.
Он обратил внимание на то, что сразу же после визита Зеленского в Вашингтон Киев объявил о возможной встрече президента Украины с президентом России Владимиром Путиным.
В пользу этой версии также свидетельствует недавний визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву, Киев и Вашингтон. Всё выглядит так, словно США и Европа договариваются о чём-то по вопросу Украины.
Напомним, что состоявшийся в первых числах сентября визит Зеленского в Вашингтон широко освещался в украинских СМИ, но прошёл практически незамеченным в американских. По итогам встречи Зеленский получил военную помощь на 60 млн долларов и обещание кредита на 3 млрд долларов. Правда, с обязательным условием, что эти деньги пойдут на покупку американских товаров. Иначе говоря, Америка таким образом просто профинансировала свой экспорт.
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