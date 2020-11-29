Экс-депутат Рады рассказал, как МВФ шантажирует Украину кредитами

Международный валютный фонд отказался выделять Украине экстренную финансовую помощь. Киев может выручить дополнительные деньги двумя путями, но оба сильно ударят по экономике и социальному обеспечению граждан, заявил ФАН экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.

Отказ МВФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что Киев рассчитывал привлечь средства при помощи инструмента emergency finance. Однако в МВФ напомнили, что Киев уже получает деньги.

«Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: «Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finance», — сообщил Марченко.

Министр подчеркнул, что Киеву дали четкий ответ — нужно работать в рамках действующей программы и выполнять ее условия.

Диктат и шантаж

Спиридон Килинкаров обратил внимание, что Украина уже даже не пытается вступать в диалог с МВФ, а выполняет все требования организации.

«Уже даже нет никакого торга, есть диктат. Торг был тогда, когда украинская сторона хотя бы отстаивала интересы своего государства и входила в длительные дискуссии относительно условий предоставления кредитов Международного валютного фонда», — обратил внимание эксперт.

По словам экс-депутата Рады, после 2014 года ни одно из украинских правительств ни разу не проводило с МВФ серьезные, жесткие переговоры, отстаивая свои интересы. Киев просто соглашался на те условия, которые требовал МВФ для выделения очередного транша — заставлял принимать законы, которые противоречат интересам Украины.

В МВФ, понимая слабость Украины, переходят к открытому диктату и требуют то, что необходимо для защиты интересов главных спонсоров организации — США.

«Отказ МВФ выдавать Украине новые кредиты — это начало очередного этапа шантажа с требованием принять новый пакет законов, который на самом деле Украина и так уже приняла: закон о продаже земли и приватизации государственных корпораций», — добавил собеседник ФАН.

Где искать деньги

«Есть два пути: либо не платить пенсии, либо печатать деньги. Если только им позволят дорваться до печатного станка, это будет крайне негативно — люди не знают берегов. Они будут печать эти деньги постоянно, и я не знаю, чем эта история может закончиться для Украины», — заявил экс-депутат Рады.

Килинкаров уверен, что это последний шанс для Украины найти необходимые средства, но это сильно ударит по экономике страны. МВФ продолжит поддерживать Киев в состоянии «клиент скорее жив, чем мертв». Но возможностей Украины выплатить все накопленные долги пока не видно, заключил эксперт.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил о дыре в бюджете страны. Он объяснил, что принятый в апреле Верховной радой бюджет Украины «предусматривал поступления средств от международных финансовых организаций в объеме более 6 млрд долларов». Однако 3 млрд долларов Украина так и не получила.