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Экс-депутат Рады рассказал, как МВФ шантажирует Украину кредитами
29 ноября 2020, 12:00 • 183 • Украина
Международный валютный фонд отказался выделять Украине экстренную финансовую помощь. Киев может выручить дополнительные деньги двумя путями, но оба сильно ударят по экономике и социальному обеспечению граждан, заявил ФАН экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.
Отказ МВФ
Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что Киев рассчитывал привлечь средства при помощи инструмента emergency finance. Однако в МВФ напомнили, что Киев уже получает деньги.
Министр подчеркнул, что Киеву дали четкий ответ — нужно работать в рамках действующей программы и выполнять ее условия.
Диктат и шантаж
Спиридон Килинкаров обратил внимание, что Украина уже даже не пытается вступать в диалог с МВФ, а выполняет все требования организации.
По словам экс-депутата Рады, после 2014 года ни одно из украинских правительств ни разу не проводило с МВФ серьезные, жесткие переговоры, отстаивая свои интересы. Киев просто соглашался на те условия, которые требовал МВФ для выделения очередного транша — заставлял принимать законы, которые противоречат интересам Украины.
В МВФ, понимая слабость Украины, переходят к открытому диктату и требуют то, что необходимо для защиты интересов главных спонсоров организации — США.
Где искать деньги
Килинкаров уверен, что это последний шанс для Украины найти необходимые средства, но это сильно ударит по экономике страны. МВФ продолжит поддерживать Киев в состоянии «клиент скорее жив, чем мертв». Но возможностей Украины выплатить все накопленные долги пока не видно, заключил эксперт.
Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил о дыре в бюджете страны. Он объяснил, что принятый в апреле Верховной радой бюджет Украины «предусматривал поступления средств от международных финансовых организаций в объеме более 6 млрд долларов». Однако 3 млрд долларов Украина так и не получила.
Автор: Анна Ковалева
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