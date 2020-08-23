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Экс-депутат Рады раскрыл главную угрозу для Москвы в "отравлении" Навального

23 августа 2020, 12:30  •  91 • Политика
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывший депутат заявил, что немецкие врачи могут заняться фальфисифкацией
Медики из немецкой клиники "Шарите" в свое время сфальсифицировали диагноз бывшего президента Украины Виктора Ющенко, и могут проделать аналогичные действия в случае с блогером Алексеем Навальным. По этой причине версия врачей из ФРГ, вероятно, будет "политически необходимой" для определенных сил, заявил бывший депутат Рады Олег Царев.
Немецкие врачи из Германии заключили, что Ющенко был отравлен диоксином – указанное вещество нельзя вывести из организма. А на повторную сдачу крови на Украине, напомнил Царев, экс-лидер страны не пошел.
"Он сдал его только в клинике "Шарите" в самом начале", – приводит "Красная весна" заявление Царева.
Экс-парламентарий уверен: независимая экспертиза опровергнула бы версию об отравлении. По этой причине можно утверждать, что Навальному, вероятно, поставят политически мотивированный диагноз.
Стоит отметить, что инцидент с Ющенко вызвал широкий общественный резонанс в 2004 году, когда в Незалежной произошла оранжевая революция. Ющенко, проигравший президентские выборы, тем не менее, стал президентом, а его сторонники обвинили в отравлении политика оппонентов, которые, по их мнению, были связаны с Россией.
Ранее стало известно, что врачи оценили состояние Алексея Навального как стабильное. Находящийся без сознания основатель ФБК (фонд признан иноагентом в РФ) смог перенести перелет в другую страну.

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