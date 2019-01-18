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Экс-депутат Рады прокомментировал заявление Климкина об отношениях с Россией
18 января 2019, 23:54 • 36 • Украина
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина об отношениях с Россией.
©Nicolas LandemardLe Pictorium globallookpress.com
Как считает Журавко, при действующем киевском режиме «переформатирование» подразумевает «ухудшение».
«Все проблемы будут исходить от Киева. Любыми путями — возможными и невозможными, политическими и провокационными — Украина будет создавать условия для ухудшения отношений между Москвой и Киевом», — полагает экс-депутат.
По его мнению, это будет использоваться, чтобы обвинить Москву во всех проблемах.
Ранее Климкин заявил о необходимости тотального переформатирования отношений с Россией.
В декабре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил проведённый на Украине опрос, согласно которому 93% респондентов считают, что от разрыва Договора о дружбе выиграет российская сторона.
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