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Экс-депутат Рады прокомментировал заявление Климкина об отношениях с Россией

18 января 2019, 23:54  •  36 • Украина
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина об отношениях с Россией.
 
©Nicolas LandemardLe Pictorium globallookpress.com
 

Как считает Журавко, при действующем киевском режиме «переформатирование» подразумевает «ухудшение».

«Все проблемы будут исходить от Киева. Любыми путями — возможными и невозможными, политическими и провокационными — Украина будет создавать условия для ухудшения отношений между Москвой и Киевом», — полагает экс-депутат.

По его мнению, это будет использоваться, чтобы обвинить Москву во всех проблемах.

Ранее Климкин заявил о необходимости тотального переформатирования отношений с Россией.

В декабре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил проведённый на Украине опрос, согласно которому 93% респондентов считают, что от разрыва Договора о дружбе выиграет российская сторона.

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