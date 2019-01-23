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Экс-депутат Рады прокомментировал выдвижение Тимошенко кандидатом на выборах президента Украины
23 января 2019, 00:09 • 37 • Украина
Экс-депутат Верховной рады, член президиума партии «Союз левых сил» Александр Голуб в беседе с радио Sputnik прокомментировал выдвижение лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко кандидатом на выборах президента Украины.
© РИА Новости
«Выдвижение Тимошенко — это достаточно серьёзная заявка на победу в избирательной гонке», — сказал он.
По мнению Голуба, шансы Тимошенко возрастают в связи с тем, что очень многие недовольны действиями нынешнего президента Петра Порошенко и его команды.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил шансы Тимошенко победить на президентских выборах.
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