Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Меркель и Макрон воссоздают империю Карла Великого
«Пытался прорваться в кабину пилотов»: что известно об инциденте на борту самолё...
Эксперт оценил трёхсторонние переговоры по газу
«Голос амбиций»: что может стоять за подписанием нового соглашения о франко-герм...
Главная / Украина

Экс-депутат Рады прокомментировал выдвижение Тимошенко кандидатом на выборах президента Украины

23 января 2019, 00:09  •  37 • Украина
Экс-депутат Верховной рады, член президиума партии «Союз левых сил» Александр Голуб в беседе с радио Sputnik прокомментировал выдвижение лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко кандидатом на выборах президента Украины.
 
© РИА Новости
 

«Выдвижение Тимошенко — это достаточно серьёзная заявка на победу в избирательной гонке», — сказал он.

По мнению Голуба, шансы Тимошенко возрастают в связи с тем, что очень многие недовольны действиями нынешнего президента Петра Порошенко и его команды.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил шансы Тимошенко победить на президентских выборах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

37
Источник
Похожие новости
23 января 2019, 00:09
Экс-депутат Рады прокомментировал выдвижение Тимошенко кандидатом на выборах президента Украины
22 января 2019, 15:40
Порошенко пообещал улучшение жизни на Украине через три года
22 января 2019, 22:24
Порошенко одобрил закон о разминировании в Донбассе
Загрузка...
22 января 2019, 12:24
СК возбудил дело против сотрудника СБУ, ведущего следствие по Вышинскому
22 января 2019, 15:40
ФРГ намерена договориться о транзите через Украину до запуска СП-2
22 января 2019, 17:39
Тимошенко назвала условие для своей отставки в случае избрания президентом
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
23 января 2019, 00:09
«Врачи до сих пор не извинились»: в Перми женщина добивается компенсации от медиков п...
23 января 2019, 00:09
«Залить пожар»: почему Эммануэль Макрон связал движение «жёлтых жилетов» с брекситом
23 января 2019, 00:09
«Пытался прорваться в кабину пилотов»: что известно об инциденте на борту самолёта Су...
23 января 2019, 00:10
«Голос амбиций»: что может стоять за подписанием нового соглашения о франко-германско...
23 января 2019, 00:09
Эксперт оценил трёхсторонние переговоры по газу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2019, 11:39
Российские военные рассказали о последствиях израильского налёта на Дамаск
18 января 2019, 02:39
Не успеем повоевать: в Латвии рассказали о конфликте с Россией
18 января 2019, 17:24
«Двух лётчиков спасли»: что известно об аварии Су-34 на Дальнем Востоке
20 января 2019, 16:39
Украинский политолог назвал повод для войны с Россией, и он безумен
21 января 2019, 19:39
ВВС Израиля громят русские «Панцири» и «Торы»: Где же грозные С-300?
17 января 2019, 15:09
Дембелям вход в соцсети заказан
18 января 2019, 02:39
Порошенко лично выбил телефон из рук украинца, пытавшегося задать ему вопрос - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.