Экс-депутат Рады прокомментировал выдвижение Тимошенко кандидатом на выборах президента Украины

Экс-депутат Верховной рады, член президиума партии «Союз левых сил» Александр Голуб в беседе с радио Sputnik прокомментировал выдвижение лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко кандидатом на выборах президента Украины.

«Выдвижение Тимошенко — это достаточно серьёзная заявка на победу в избирательной гонке», — сказал он.

По мнению Голуба, шансы Тимошенко возрастают в связи с тем, что очень многие недовольны действиями нынешнего президента Петра Порошенко и его команды.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил шансы Тимошенко победить на президентских выборах.