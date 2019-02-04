Экс-депутат Рады прокомментировал увеличение Украиной транзита газа из России в Европу

Депутат Верховной рады третьего—седьмого созывов, член президиума Союза левых сил Александр Голуб в беседе с радио Sputnik прокомментировал увеличение Украиной транзита газа из России в Европу.

«Зима выдалась достаточно суровой, температуры за окном низкие, и многие домохозяйства в Западной Европе требуют поставок большего количества газа, чем планировалось в начале зимы. Поэтому объёмы перегонки газа действительно растут», — заявил он.

По его словам, это «живые деньги», которые Украина получает за транзит, — и ими она оплачивает свою политику.

Со своей стороны, эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН выразил мнение, что все предстоящие сложности с транзитом будут иметь исключительно искусственные, политические причины.

Как отметил эксперт, «Украина стала заложницей чужих политических игр из-за многолетнего пренебрежения к собственной газотранспортной системе, промышленности, историческим корням».

«И это — несмотря на объективную потребность хотя бы в российском сырье, что и показывает увеличение транзита в зимний период», — добавил он.

В январе Украина увеличила транзит газа из России в Европу до 7,6 млрд куб. м, что на 25,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.