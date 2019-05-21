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Экс-депутат Рады прокомментировал ситуацию вокруг подачи заявления против Порошенко

21 мая 2019, 19:09  •  51 • Украина
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что бывший заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление против Петра Порошенко.
 
РИА Новости
 

Как отметил Килинкаров, Портнов говорил об этом задолго до избрания Владимира Зеленского новым главой государства.

«Он эту работу проводил достаточно системно. Они аккумулировали все эти материалы, готовили иски, сегодня они их просто реализуют. Он заявил, что не претендует на какую-то государственную должность и власть, он занимается этим исключительно как частная компания», — сказал экс-депутат.

По его словам, Портнов как гражданин Украины имеет на это полное право.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении Порошенко.

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