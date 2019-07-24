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Экс-депутат Рады прокомментировал продажи бюстов Зеленского

24 июля 2019, 20:24  •  81 • Украина
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал начало интернет-продажи гипсовых бюстов лидера Украины Владимира Зеленского.
 
Reuters
 

«Мне обидно, что с процентов его популярности, из-за того, что люди ему поверили, кто-то будет зарабатывать на этих бюстах», — сказал Журавко.

Он выразил сожаление, что попытка «урвать» где угодно — реальность нынешней Украины.

Ранее сообщалось, что скульптуру главы государства можно приобрести за $78.

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