Экс-депутат Рады прокомментировал продажи бюстов Зеленского

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал начало интернет-продажи гипсовых бюстов лидера Украины Владимира Зеленского.

«Мне обидно, что с процентов его популярности, из-за того, что люди ему поверили, кто-то будет зарабатывать на этих бюстах», — сказал Журавко.

Он выразил сожаление, что попытка «урвать» где угодно — реальность нынешней Украины.

Ранее сообщалось, что скульптуру главы государства можно приобрести за $78.