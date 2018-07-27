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Экс-депутат Рады прокомментировал призыв Гройсмана «не преклонять колено» перед Россией

27 июля 2018, 12:24  •  101 • Украина
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал призыв премьер-министра Украины Владимира Гройсмана «не преклонять колено» перед Россией.
 
РИА Новости
 

«Что бы он ни делал, газа не хватит всё равно. Если он на Украине и есть, то весь сконцентрирован в частных руках», — сказал Журавко.

По его словам, что бы Гройсман ни говорил, ему в любом случае придётся договариваться с Россией.

Ранее Гройсман призвал сохранить энергетическую независимость страны.

Также украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал условия для достижения договорённостей между Москвой и Киевом по газу.

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