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Экс-депутат Рады прокомментировал подготовку Украиной прохода кораблей через Керченский пролив

20 декабря 2018, 22:10  •  162 • Украина
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который анонсировал новый проход военных кораблей через Керченский пролив.
 
© navy.mil.gov.ua Facebook
 

Как отметил Килинкаров, подобные обещания Киева звучат не впервые.

«И эти заявления, на мой взгляд, абсолютно нереализуемы. На самом деле ничего этого не будет», — сказал он.

По его словам, корабли в настоящее время абсолютно спокойно проходят через Крымский мост.

«Все торговые суда проходят. Если речь идёт о военных, точно так же, как это было в сентябре месяце, они подают заявку, и никаких проблем», — добавил он.

Ранее в Совфеде оценили подготовку Украиной прохода кораблей через Керченский пролив.

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