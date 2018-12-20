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Экс-депутат Рады прокомментировал подготовку Украиной прохода кораблей через Керченский пролив
20 декабря 2018, 22:10 • 162 • Украина
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который анонсировал новый проход военных кораблей через Керченский пролив.
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Как отметил Килинкаров, подобные обещания Киева звучат не впервые.
«И эти заявления, на мой взгляд, абсолютно нереализуемы. На самом деле ничего этого не будет», — сказал он.
По его словам, корабли в настоящее время абсолютно спокойно проходят через Крымский мост.
«Все торговые суда проходят. Если речь идёт о военных, точно так же, как это было в сентябре месяце, они подают заявку, и никаких проблем», — добавил он.
Ранее в Совфеде оценили подготовку Украиной прохода кораблей через Керченский пролив.
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