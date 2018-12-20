Экс-депутат Рады прокомментировал подготовку Украиной прохода кораблей через Керченский пролив

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который анонсировал новый проход военных кораблей через Керченский пролив.

Как отметил Килинкаров, подобные обещания Киева звучат не впервые.

«И эти заявления, на мой взгляд, абсолютно нереализуемы. На самом деле ничего этого не будет», — сказал он.

По его словам, корабли в настоящее время абсолютно спокойно проходят через Крымский мост.

«Все торговые суда проходят. Если речь идёт о военных, точно так же, как это было в сентябре месяце, они подают заявку, и никаких проблем», — добавил он.

Ранее в Совфеде оценили подготовку Украиной прохода кораблей через Керченский пролив.