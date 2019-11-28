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Экс-депутат Рады прокомментировал данные о снижении рейтинга Зеленского

28 ноября 2019, 23:39  •  30 • Украина
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал данные о том, что рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского снизился до 52%.
 
© Ints Kalnins Reuters
 

В частности, считает эксперт, на это повлияла международная ситуация.

Ещё одним фактором он назвал события в Донбассе. Как полагает Журавко, сказался и закон о земле.

«При текущей ситуации в стране курс доллара не должен укрепляться, но происходит обратное. Эти все факторы ударили по Зеленскому», — сказал он.

В середине октября было зафиксировано падение рейтинга Зеленского, а также премьер-министра страны Алексея Гончарука и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Экс-депутат Рады Владимир Олейник прокомментировал НСН снижение рейтинга президента Украины.

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