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Экс-депутат Рады призвал ввести миротворцев в Киев, чтобы спасти Украину от геноцида

19 мая 2020, 07:55  •  21 • Украина
Москва, 19 мая. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что соседние с Украиной страны должны ввести миротворцев в Киев, поскольку подконтрольное США правительство страны представляет опасность для близлежащих государств.
На своей странице в Facebook экс-депутат напомнил, что в 2014 году под управлением США, ЕС и НАТО пришла команда, в которой сейчас легко меняют ее игроков, но ее курс. 
«Но самому Западу и США не нужна Украина в том виде, в котором она существовала по состоянию на 2014 год», — подчеркивает Журавко.
В доказательство своих слов он напомнил, что США и «европейские гаранты» Минских соглашений по Донбассу (Франция, Германия) «не позволят Украинскому народу сохранить конституционный курс на нейтральное, внеблоковое и безъядерное государство». Подписывая соглашения, они «демонстрируют противоположное». 
«Фактически, с 2014 года в Украине неумолимо проводится политика ускоренного геноцида по отношению к Украинскому народу», — подчеркивает бывший депутат.
Для решения проблемы Украине, по его словам, необходимо «вернуться в состояние конституционного строя, утвержденного Конституцией 28.06.1996 года». Однако Журавко полагает, что в сегодняшних условиях это невозможно. 
Экс-депутат подчеркивает, что Европа и НАТО никогда не выпустят Украину «из своих кровожадных лап Украину», и «война на Донбассе будет продолжаться, каких бы вариантов мирного сосуществования Россия и Донбасс не предлагали Украине». Он напомнил, что США не делают различия между народами России и Украины, поэтому украинцы будут уничтожаться «всеми методами современного геноцида».
По его словам, украинцы для США — «пушечное мясо к войне с Россией», поскольку «Россия будет для США вечным врагом, конкурентом и неугодной для американской модели гегемонии». При любом раскладе событий вина будет возлагаться на Россию.
«Я считаю, что Украина в лице колониального режима недоговороспособна, и необходимо вводить миротворческие войска не в Донбасс, а в саму Украину для наведения конституционного порядка и принуждения к миру. А на лающих собак в лице США и их саттелитов, не нужно обращать внимания. Ведь это ими Украине навязан проект, конечной целью которого есть разрушение самой Украины, а затем включение такого сценария и в отношении России», — подчеркнул Журавко, добавив, что у России и соседних с Украиной государств будут проблемы, «если ничего не предпринимать и позволять дальше США и евронатовцам содержать концлагерь под названием «Украина».
Автор: Олег Волков

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