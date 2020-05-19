Экс-депутат Рады призвал ввести миротворцев в Киев, чтобы спасти Украину от геноцида

Москва, 19 мая. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что соседние с Украиной страны должны ввести миротворцев в Киев, поскольку подконтрольное США правительство страны представляет опасность для близлежащих государств.

На своей странице в Facebook экс-депутат напомнил, что в 2014 году под управлением США, ЕС и НАТО пришла команда, в которой сейчас легко меняют ее игроков, но ее курс.

«Но самому Западу и США не нужна Украина в том виде, в котором она существовала по состоянию на 2014 год», — подчеркивает Журавко.

В доказательство своих слов он напомнил, что США и «европейские гаранты» Минских соглашений по Донбассу (Франция, Германия) «не позволят Украинскому народу сохранить конституционный курс на нейтральное, внеблоковое и безъядерное государство». Подписывая соглашения, они «демонстрируют противоположное».

«Фактически, с 2014 года в Украине неумолимо проводится политика ускоренного геноцида по отношению к Украинскому народу», — подчеркивает бывший депутат.

Для решения проблемы Украине, по его словам, необходимо «вернуться в состояние конституционного строя, утвержденного Конституцией 28.06.1996 года». Однако Журавко полагает, что в сегодняшних условиях это невозможно.

Экс-депутат подчеркивает, что Европа и НАТО никогда не выпустят Украину «из своих кровожадных лап Украину», и «война на Донбассе будет продолжаться, каких бы вариантов мирного сосуществования Россия и Донбасс не предлагали Украине». Он напомнил, что США не делают различия между народами России и Украины, поэтому украинцы будут уничтожаться «всеми методами современного геноцида».

По его словам, украинцы для США — «пушечное мясо к войне с Россией», поскольку «Россия будет для США вечным врагом, конкурентом и неугодной для американской модели гегемонии». При любом раскладе событий вина будет возлагаться на Россию.