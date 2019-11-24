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Экс-депутат Рады призвал Киев «забыть» о возвращении Донбасса и Крыма

24 ноября 2019, 18:54  •  122 • Украина
Бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий выразил мнение, что Украине не удастся вернуть Донбасс и Крым, а украинские власти только «оттягивают время», не признавая этого.
 
РИА Новости
 

«К нам не вернётся Крым. Мы хотим этого. Я ни к чему не призываю, но я просто понимаю, что ни Крым, ни Донбасс не вернутся. Все эти минские форматы, всё, что происходит, — это всё оттягивание времени, чтобы украинцу рассказать по телевизору, что вот ещё немножко, и мы всё решим», — сказал он в эфире YouTube-канала InterVizor. 

При этом экс-депутат положительно оценил процесс развода войск в Донбассе, который позволит установить мир в регионе.

«Они к нам не вернутся, всё, забудьте», — указал он.

Ранее в команде президента Украины Владимира Зеленского рассказали о стратегии по «возвращению» Крыма.

Зеленский, в свою очередь, заявил о намерении обсудить 9 декабря в рамках нормандского формата в Париже вопрос возвращения территорий самопровозглашённых республик Донбасса.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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