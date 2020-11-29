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Экс-депутат Рады призвал Киев услышать глухонемых, изъясняющихся по-русски
29 ноября 2020, 17:30 • 200 • Украина
Наступление Киева на интересы русскоязычного населения Украины перешло все грани разумного: теперь власти страны взялись за ту категорию граждан, которая не в состоянии произнести ни слова. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выразил озабоченность в связи с тем, что глухонемые граждане его страны плохо владеют родной речью, предпочитая изъясняться языком жестов по-русски. Чиновник предложил исправить это досадное недоразумение насильственным переводом обучения всех инвалидов слуха на украинский язык.
По словам эксперта, планы Киева взяться за языковое перевоспитание глухонемых показывают, в каком глубоком маразме находится действующая украинская власть.
Экс-депутат Рады вспомнил времена, когда находился на должности мэра Черкасс и сталкивался с этой категорией людей: тогда они не просто полноценно жили, но и работали, в том числе на специально приспособленных для них предприятиях.
Олейник убежден, что стратегия истребления русского языка на Украине не столько антироссийская, сколько антиукраинская, поскольку бьет по интересам самого населения страны.
Автор: Игнат Старцев
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