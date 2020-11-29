Экс-депутат Рады призвал Киев услышать глухонемых, изъясняющихся по-русски

Наступление Киева на интересы русскоязычного населения Украины перешло все грани разумного: теперь власти страны взялись за ту категорию граждан, которая не в состоянии произнести ни слова. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Ранее украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выразил озабоченность в связи с тем, что глухонемые граждане его страны плохо владеют родной речью, предпочитая изъясняться языком жестов по-русски. Чиновник предложил исправить это досадное недоразумение насильственным переводом обучения всех инвалидов слуха на украинский язык.

«Эта инициатива крайне глупа, — убежден Олейник. — Русский язык более богатый с точки зрения истории, литературы и так далее. И идея целиком заменить его на украинский настолько неприемлема большинству населения страны, что, как мне кажется, она могла быть навязана украинцам только откуда-то извне страны. Это же какой-то культурный геноцид: мы что, теперь не должны воспринимать родное нам искусство, созданное на русском языке? Забыть Пушкина и Лермонтова?»

По словам эксперта, планы Киева взяться за языковое перевоспитание глухонемых показывают, в каком глубоком маразме находится действующая украинская власть.

«Так издеваться над инвалидами слуха могли только инвалиды духа, — заявил он. — Но я убежден, что со стороны глухонемых будет сопротивление. Украина услышит их!»

Экс-депутат Рады вспомнил времена, когда находился на должности мэра Черкасс и сталкивался с этой категорией людей: тогда они не просто полноценно жили, но и работали, в том числе на специально приспособленных для них предприятиях.

«И я всегда стремился услышать их позицию! — подчеркнул собеседник ФАН. — А тут, очевидно, все хотят решить за них, даже не спросив! Как говорится, заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет: вся эта политика принудительной украинизации давно вышла за все рамки разумного. И это говорю вам я, коренной украинец до тридцатого колена — я просто возмущен!»

Олейник убежден, что стратегия истребления русского языка на Украине не столько антироссийская, сколько антиукраинская, поскольку бьет по интересам самого населения страны.