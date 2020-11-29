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Экс-депутат Рады призвал Киев услышать глухонемых, изъясняющихся по-русски

29 ноября 2020, 17:30  •  200 • Украина
Наступление Киева на интересы русскоязычного населения Украины перешло все грани разумного: теперь власти страны взялись за ту категорию граждан, которая не в состоянии произнести ни слова. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выразил озабоченность в связи с тем, что глухонемые граждане его страны плохо владеют родной речью, предпочитая изъясняться языком жестов по-русски. Чиновник предложил исправить это досадное недоразумение насильственным переводом обучения всех инвалидов слуха на украинский язык.
«Эта инициатива крайне глупа, — убежден Олейник. — Русский язык более богатый с точки зрения истории, литературы и так далее. И идея целиком заменить его на украинский настолько неприемлема большинству населения страны, что, как мне кажется, она могла быть навязана украинцам только откуда-то извне страны. Это же какой-то культурный геноцид: мы что, теперь не должны воспринимать родное нам искусство, созданное на русском языке? Забыть Пушкина и Лермонтова
По словам эксперта, планы Киева взяться за языковое перевоспитание глухонемых показывают, в каком глубоком маразме находится действующая украинская власть.
«Так издеваться над инвалидами слуха могли только инвалиды духа, — заявил он. — Но я убежден, что со стороны глухонемых будет сопротивление. Украина услышит их!»
Экс-депутат Рады вспомнил времена, когда находился на должности мэра Черкасс и сталкивался с этой категорией людей: тогда они не просто полноценно жили, но и работали, в том числе на специально приспособленных для них предприятиях.
«И я всегда стремился услышать их позицию! — подчеркнул собеседник ФАН. — А тут, очевидно, все хотят решить за них, даже не спросив! Как говорится, заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет: вся эта политика принудительной украинизации давно вышла за все рамки разумного. И это говорю вам я, коренной украинец до тридцатого колена — я просто возмущен!»
Олейник убежден, что стратегия истребления русского языка на Украине не столько антироссийская, сколько антиукраинская, поскольку бьет по интересам самого населения страны.
«Если мы говорим об улучшении условий для обучения украинскому языку, то я только за! — сказал эксперт. — Но навязывать его никому нельзя! А то, что мы сейчас наблюдаем, это самый настоящий языковой геноцид».
Автор: Игнат Старцев

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