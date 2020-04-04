|
Экс-депутат Рады предсказал Украине трагические последствия санкций против Минска
04 апреля 2020, 14:35 • 159 • Украина
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал присоединение Киева к европейским санкциям против Белоруссии, которые были введены 15 лет назад. Экс-депутат Рады Алексей Журавко рассказал, к чему это может привести.
С украинским парламентарием согласен депутат Рады V-VI созывов Алексей Журавко. Он полагает, что введение Киевом санкций против Минска приведет к трагическим последствиям для украинского народа.
Экс-депутат Рады заявил, что не удивится, если нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который, по его словам, доказал, что «служит тем же хозяевам, что и его предшественник Петр Порошенко», скоро начнет кричать, что президент Белоруссии Александр Лукашенко — враг.
Автор: Марина Степанова
Подпишитесь на нас
Загрузка...
159
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 марта 2020, 17:35
|
31 марта 2020, 10:26
|
31 марта 2020, 00:35
|
29 марта 2020, 14:35
|
03 апреля 2020, 02:35
|
03 апреля 2020, 05:35
|
02 апреля 2020, 23:35