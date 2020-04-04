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Экс-депутат Рады предсказал Украине трагические последствия санкций против Минска

04 апреля 2020, 14:35  •  159 • Украина
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал присоединение Киева к европейским санкциям против Белоруссии, которые были введены 15 лет назад. Экс-депутат Рады Алексей Журавко рассказал, к чему это может привести. 
«Какой вирус их там поразил, они в МИДе там сидят, что с ними такое? Это же настоящее, открытое, взвешенное вредительство против государства Украина», — так отреагировал Рабинович на введение Киевом санкций против Минска, который неоднократно «протягивала руку помощи» Украине, в том числе в ситуации с Донбассом.
С украинским парламентарием согласен депутат Рады V-VI созывов Алексей Журавко. Он полагает, что введение Киевом санкций против Минска приведет к трагическим последствиям для украинского народа.
«Белоруссия всегда приходила на помощь Украине, если были какие-то проблемы. Это факт. Но коронавирус не мешает заокеанским партнерам проводить их антироссийскую политику, используя Киев. Даже наоборот, пандемия помогает политикам делать свои грязные дела под прикрытием.
Сейчас США решили поссорить Украину с Белоруссией, зная, что Москва не останется в стороне, если будут проблемы у Минска. То есть Украину продолжают бросать в хаос конфликтов с соседями, который может привести к настоящей, полномасштабной войне. Находящаяся под внешним управлением Украина — это то самое яблоко раздора, которое Запад использует, чтобы навредить России. Ее ставят на военные рельсы. Но мы все понимаем, что если военный сценарий будет разыгран, Украина не выдержит и дня. То есть все то, что сейчас делает Киев, является прямой угрозой жизни украинского народа», — сказал Алексей Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей.
Экс-депутат Рады заявил, что не удивится, если нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который, по его словам, доказал, что «служит тем же хозяевам, что и его предшественник Петр Порошенко», скоро начнет кричать, что президент Белоруссии Александр Лукашенко — враг.
«А ведь недавно Зеленский с Лукашенко очень мило общались. Но украинскому руководству ничего не стоит переобуться, чтобы выполнить приказ заокеанского хозяина», — добавил Журавко.
Автор: Марина Степанова

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