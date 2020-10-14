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Экс-депутат Рады предложил России способ усмирения США

14 октября 2020, 16:40  •  79 • Политика
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Политик считает уместным нанести ракетный удар по базам НАТО на Украине
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко предложил России радикальное решение для достижения геополитических целей на международной арене. Украинский политик считает, что нашей стране нужно ударить по базам НАТО, которые расположились на земле Незалежной.
Журавко уверен, что только такие решительные действия заставят представителей западных держав начать равноправный диалог с Россией. Он также считает, что американские военные объекты находятся на территории Незалежной на нелегальных основаниях. Поэтому у России есть все основания их разгромить.

Бывший депутат Верховной рады предполагает, что иным способом добиться от США и их европейских союзников компромисса по спорным вопросам не удастся, приводит мнение политика издание "Аргументы недели".
Кстати, недавно украинское внешнеполитическое ведомство заявило о готовности воевать с Россией. Глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина не боится "принять бой".

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