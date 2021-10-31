Экс-депутат Рады предложил России эффективный способ проучить Украину

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко призвал Россию начать экономическую блокаду Украины. Таким способом предлагается проучить Незалежную, где помощь используют для глумления над собственным народом.

По мнению бывшего депутата Верховной рады, украинского политика и блогера Алексея Журавко, экономическая блокада Украины, организованная Россией, поможет остановить войну в Донбассе, а действующей власти в Киеве не оставит и шанса на то, чтобы остаться у руля.

Судя по идее политика, способ, с помощью которого он предлагает проучить Украину, где власти не способны оценить жесты доброй воли со стороны России, а полученную помощь используют для издевательства над своим же народом, для уничтожения истории двух братских народов - русского и украинского, прост, но эффективен.

В своём Telegram-канале Журавко предлагает перестать поставлять Незалежной не только ГСМ, нефть, уголь, электроэнергию, но и другие сопутствующие материалы, в том числе и химию.

Ранее, напомним, стало известно о приостановке Россией поставок энергетического угля на Украину. В Киеве восприняли подобные меры чуть ли не объявлением Москвой "энергетической войны".