НАТО считает Украину "задним двором" России. Запад тем временем рассчитывает превратить Незалежную в передовую в возможном военном конфликте с РФ. Такое мнение выразил экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш", пишет ИА "Новороссия".Свои слова бывший депутат подкрепил твитом британских военных, которые действительно назвали Киев "задним двором" Москвы. Мураев согласился с подобным определением. Эксперт напомнил, что Украина интересна Европе только инфраструктурой в борьбе с геополитическим врагом."То есть в любом случае, если Европа будет воевать с Россией, то все это будет летать через нас", — сетует Мураев.Спикер считает, что предоставление НАТО военной инфраструктуры Украины обернется для Незалежной печальными последствиями. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский совершает глупость, сближаясь с Североатлантическим альянсом....