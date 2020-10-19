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Экс-депутат Рады показал, как британские военные высмеивают Украину в Сети

19 октября 2020, 01:15  •  134 • Украина

НАТО считает Украину "задним двором" России. Запад тем временем рассчитывает превратить Незалежную в передовую в возможном военном конфликте с РФ. Такое мнение выразил экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш", пишет ИА "Новороссия".

Свои слова бывший депутат подкрепил твитом британских военных, которые действительно назвали Киев "задним двором" Москвы. Мураев согласился с подобным определением. Эксперт напомнил, что Украина интересна Европе только инфраструктурой в борьбе с геополитическим врагом.

"То есть в любом случае, если Европа будет воевать с Россией, то все это будет летать через нас", — сетует Мураев.

Спикер считает, что предоставление НАТО военной инфраструктуры Украины обернется для Незалежной печальными последствиями. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский совершает глупость, сближаясь с Североатлантическим альянсом....

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