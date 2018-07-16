Экс-депутат Рады оценил заявление Порошенко о возможности «нападения» России на Мариуполь

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН оценил заявление президента Украины Петра Порошенко о возможности «нападения» России на Мариуполь.

По словам Олейника, украинский лидер не мог не попытаться привлечь к себе внимание в день встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Очевидно, что никто на них нападать не собирается», — сказал экс-депутат Рады.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал слова Порошенко, который заявил, что российские войска могут провести «военную операцию» против Мариуполя.

Также крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News оценил заявление главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о «возвращении» Крыма украинской стороне.