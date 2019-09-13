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Экс-депутат Рады оценил ситуацию вокруг транзита газа

13 сентября 2019, 21:39  •  25 • Украина
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с радио Sputnik оценил ситуацию вокруг транзита газа.
 
РИА Новости
 

«На сегодняшний день закачали газа всего лишь 13,8 млрд кубов, а населению Украины рассказывают, что закачали 17,8 млрд», — заявил он.

По его словам, в Киеве надеются, что зима будет тёплая и что Россия не отключит газ.

Как утверждает Журавко, за пять лет на капитальный ремонт и техническое обслуживание украинской ГТС выделяются минимальные средства.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что «Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

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