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Экс-депутат Рады оценил ситуацию вокруг транзита газа
13 сентября 2019, 21:39 • 25 • Украина
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с радио Sputnik оценил ситуацию вокруг транзита газа.
РИА Новости
«На сегодняшний день закачали газа всего лишь 13,8 млрд кубов, а населению Украины рассказывают, что закачали 17,8 млрд», — заявил он.
По его словам, в Киеве надеются, что зима будет тёплая и что Россия не отключит газ.
Как утверждает Журавко, за пять лет на капитальный ремонт и техническое обслуживание украинской ГТС выделяются минимальные средства.
Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что «Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
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