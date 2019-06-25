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Экс-депутат Рады оценил решение Украины отозвать посла при Совете Европы
25 июня 2019, 20:54 • 96 • Украина
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал отзыв Украиной своего посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ по России.
РИА Новости
«Отзыв посла — это серьёзный сигнал. А что дальше? Его бы всё равно отозвали, потому что внешняя политика — прерогатива президента», — сказал Олейник.
По его словам, ПАСЕ понимает, что без Москвы нет дискуссии.
Ранее сообщалось, что делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ. Официальный Киев заявил о намерении добиваться приостановки и ограничения полномочий России в ассамблее.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Nation News оценил решение ПАСЕ пригласить российскую делегацию принять участие в сессии ассамблеи в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.
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