Экс-депутат Рады оценил решение Украины отозвать посла при Совете Европы

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал отзыв Украиной своего посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ по России.

«Отзыв посла — это серьёзный сигнал. А что дальше? Его бы всё равно отозвали, потому что внешняя политика — прерогатива президента», — сказал Олейник.

По его словам, ПАСЕ понимает, что без Москвы нет дискуссии.

Ранее сообщалось, что делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ. Официальный Киев заявил о намерении добиваться приостановки и ограничения полномочий России в ассамблее.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Nation News оценил решение ПАСЕ пригласить российскую делегацию принять участие в сессии ассамблеи в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.