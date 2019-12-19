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Экс-депутат Рады оценил потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
19 декабря 2019, 23:24 • 41 • Украина
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с Nation News прокомментировал заявление нынешнего депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергея Лёвочкина о том, что экономика Украины может потерять около $2,5 млрд в год в случае прекращения транзита российского газа.
Reuters
«Потери Украины в случае остановки транзита газа будут гораздо больше», — сказал Журавко.
По его словам, остановка транзита — это не только потеря ВВП, но и удар по промышленности, среднему бизнесу и другим сферам.
Ранее Лёвочкин заявил, что потенциальные потери составят около 2% ВВП страны.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор на транзит нефти через Украину на десять лет.
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