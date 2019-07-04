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Экс-депутат Рады оценил перспективы улучшения отношений России и Украины
04 июля 2019, 19:24 • 40 • Украина
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с Inforeactor оценил перспективы улучшения отношений между Россией и Украиной.
© Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«В данный момент я не вижу никаких перспектив улучшения отношений с Москвой», — сказал он.
По его словам, Киев должен разрешить проблемы, оставшиеся от прежнего руководства страны.
Как считает Журавко, это можно сделать путём выстраивания диалога с жителями как центральных, так и восточных регионов Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен начать выполнять свои предвыборные обещания. По его мнению, в таком случае возможно урегулирование конфликта в Донбассе, а также налаживание диалога между Москвой и Киевом.
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