Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал первый день переговоров, которые провели в Стамбуле делегации России и Украины. Прогноз политика весьма пессимистичный. "Украина не выполнит", - произнёс он.

Глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский указал на постепенность деэскалации на киевском и черниговском направлении - два больших шага, которые сделала наша страна. "Это не прекращение огня", - подчеркнул он.

По мнению Алексея Журавко, минувший день был продуктивным для делегации от России. Москва продемонстрировала, что готова на многое, лишь бы украинским городам и мирным жителям не был нанесён урон. Киев этим похвастаться явно не может.

"Что касается Украины, то никто не будет выполнять договорённости", - цитируют экс-нардепа "Народные Новости".

Журавко убеждён: киевская делегация лишь тянет время и предпримет попытки обмануть. Конструктивных действий от представителей нынешних украинских властей политик не увидел.

"Полагаю, что Украина не выполнит ни одного условия", - поделился прогнозом бывший депутат Рады.