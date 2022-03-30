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Экс-депутат Рады оценил переговоры в Стамбуле: "Украина не выполнит"
30 марта 2022, 04:45 • 49 • Политика
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал первый день переговоров, которые провели в Стамбуле делегации России и Украины. Прогноз политика весьма пессимистичный. "Украина не выполнит", - произнёс он.
Глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский указал на постепенность деэскалации на киевском и черниговском направлении - два больших шага, которые сделала наша страна. "Это не прекращение огня", - подчеркнул он.
По мнению Алексея Журавко, минувший день был продуктивным для делегации от России. Москва продемонстрировала, что готова на многое, лишь бы украинским городам и мирным жителям не был нанесён урон. Киев этим похвастаться явно не может.
"Что касается Украины, то никто не будет выполнять договорённости", - цитируют экс-нардепа "Народные Новости".
Журавко убеждён: киевская делегация лишь тянет время и предпримет попытки обмануть. Конструктивных действий от представителей нынешних украинских властей политик не увидел.
"Полагаю, что Украина не выполнит ни одного условия", - поделился прогнозом бывший депутат Рады.
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