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Экс-депутат Рады оценил отношения России и Украины
26 ноября 2019, 19:39 • 17 • Украина
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН оценил отношения России и Украины.
© Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Надо восстанавливать торговые отношения. Сегодня они стали лучше, чем были год назад. Возрос товарооборот, и пошли инвестиции. Люди уже подсказывают. Необходимо налаживать отношения с ближайшим соседом, торговым партнёром», — заявил он.
По его словам, нужно восстанавливать в России рынки, которые перекрыты в Европе, а также возвращать глубокую кооперацию.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал возможность заключения нового транзитного договора между Россией и Украиной до конца 2019 года.
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