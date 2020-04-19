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Экс-депутат Рады описал сценарий развала Украины из-за COVID-19
19 апреля 2020, 13:10 • 177 • Украина
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Украина может пережить пандемию COVID-19, но вряд ли продолжит существовать после нее. Эту точку зрения объяснил и развил украинский политик Алексей Журавко.
По мнению Анны Герман, действия украинских властей «хаотичные, плохо спланированные и не рассчитанные на перспективу».
Экс-депутат Рады сомневается, что Украина еще будет существовать, когда коронавирус отступит — а рано или поздно это произойдет.
Ее бывший коллега, депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей удивился заявлению Герман.
По мнению украинского политика, в его стране будет немало заболевших коронавирусом, но ситуация не будет такой катастрофической, как в Европе и США.
На сегодняшний день на Украине выявлено почти 5,5 тысячи заболевших новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 347 человек, погиб 141.
Автор: Марина Степанова
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