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Экс-депутат Рады Олейник заявил об установлении на Украине «фашисткой диктатуры»
20 февраля 2021, 13:05 • 92 • Украина
Киевские власти перешли все «красные линии», когда ввели санкции против одного из лидеров украинской оппозиции. Таким мнением с ФАН поделился бывший народный депутат Верховной рады, украинский политик Владимир Олейник.
Совет национальной безопасности и обороны Украины без предъявления доказательств вины и решения суда ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев — Москва. Глава СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге, что под ограничения, в частности, попали народный депутат Верховной рады от «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.
Полный список физлиц, в отношении которых СНБО ввел санкции сроком на три года:
Также Данилов заявил, что в рамках санкций СНБО накладывает своим решением арест на долю Оксаны Марченко в телеканале «1+1». В то же время секретарь заверил, что вещатель продолжит работать. В свою очередь политик Владимир Олейник в интервью Федеральному агентству новостей заявил о том, что решение СНБО о введении санкций против гражданина Украины является неконституционным.
Далее бывший народный депутат Верховной рады отметил, что Киевские власти перешли все «красные линии», когда ввели санкции против одного из лидеров украинской оппозиции. Это, по словам Владимира Олейника, свидетельствует об установлении на территории Украины «фашисткой диктатуры».
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что киевский журналист Алена Березовская сравнила Украину с Сомали. По ее словам, Киев хочет, чтобы украинцы ненавидели Россию и растоптали память о дедах и прадедах, а также негативно относились к жителям Крыма и Донбасса
Автор: Андрей Барановский
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