Экс-депутат Рады Олег Царев: Порошенко встретит Новый год на родине украинского национализма

- Информационные агентства сообщили, что украинский лидер не полетит на моря встречать новый год, а поедет в Синегору – неудавшийся национальный парк, ставший резиденцией трех последних президентов страны…

- Это место прежде было любимой дачей Януковича , теперь вот Порошенко (смеется).

- Красивое место, более 10 гектаров. По указу президента Ющенко там должны были создать национальный парк – но не срослось…

- Я, к сожалению, в этом прекрасном месте не бывал, но видел крымские места отдыха украинских президентов. Впечатляет.

- Благосостояние Порошенко позволяет ему встречать рассвет наступающего года в любой точке мира – но почему Ивано-Франковская область?

- Так уж получается, что отдыхи Петра Порошенко неизменно сопровождаются скандалами. И поскольку приближается президентская избирательная компания, Порошенко постарался очередного скандала избежать. Как бы ему ни хотелось поехать в его дом в Испанию или на какой-нибудь остров в теплых морях.

- В националистически подогретой Ивано-Франковской области рейтинг Порошенко в эти годы всегда был высок?

- Ивано-Франковск – это сердце Галичины, в каком-то смысле они соревнуются со Львовом за звание столицы украинского национализма, и за «почетное звание» места с самыми антироссийскими настроениями.

- То есть, Порошенко встретит 2019-й в месте, которое на западе страны многие считают сердцем «истинной Украины»?

- У Украины как минимум два центра. Если брать два полюса, то это Ивано-Франковск и Львов с одной стороны и Донецк с другой.

- То, что Порошенко не рискнул продлять военное положение еще на месяц – накануне Нового года – о чем говорит?

- Порошенко изначально хотел ввести военное положение таким образом, чтобы сразу отложить выборы. Но он натолкнулся на серьезнейшее сопротивление даже внутри нынешней Верховной Рады. А также за ее пределами. Тот же Янукович – если бы его спросили – был бы против. Олигархи - против. Подконтрольные олигархам парламентские фракции. И Порошенко оказался в меньшинстве – и он был вынужден срочно перестраиваться. Судя по информации, которая есть у меня, иностранные посольства тоже не поддержали продление военного положения. Даже американцы. И он понял, что ему придется идти на выборы.

- Значит ли это, что новых провокаций в Керченском проливе в ближайшее время ожидать не нужно?

- Наоборот! Порошенко заинтересован в маленькой, но победоносной войне. Но только очень маленькой и наверняка победоносной. Потому что, если будет большая, то… Очередной котел станет катастрофой для Порошенко.

Провокации и виртуальные победы – это то, что ему сейчас нужно.

- Каким наступающий год станет для Украины?

- Тяжелым. В год выборов Украину лихорадит всегда. Каких-то серьезных изменений, которые повлияют на экономический и политический курс Украины не предвидится. Деиндустриализация продолжится. Отъезд людей в соседние страны на заработки. Негативные процессы в экономике продолжатся. Рост коммунальных платежей и расслоение общества.

- Смена высшего руководства в Киеве принципиально не изменит ситуацию?

- Предпосылок к этому не видно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники