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Экс-депутат Рады объяснил "анекдот" британского МИД о России: "Мы застряли"
24 января 2022, 08:15 • 239 • Политика
Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев объяснил, чем могли руководствоваться в британском МИД, делая заявление о России, которое в Москве уже назвали "анекдотом". "Мы застряли", - признаётся политик.
Ранее в британском МИД заявили о том, что Москва намерена привести к власти в Киеве лояльного к России лидера. Лондон посчитал, что таковым лидером может быть экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. В посольстве России в Великобритании уже назвали эти слова анекдотом.
Однако сам Мураев, названный "агентом Кремля" не нашёл для себя ничего смешного в этом заявлении и потребовал от властей Великобритании доказательств слов о работе на Москву. В противном случае, заявил экс-депутат, он готов подать в суд в связи с "очень разрушительной фантазией" Лондона, которая привела к угрозам в его адрес.
По мнению Мураева, Лондон позволил себе такие высказывания в связи с тем, что МИД Великобритании мог быть дезинформирован "некоторыми элементами на Украине", а затем повторил эту дезинформацию "без надлежащей проверки". Кроме того, по мнению Мураева, "он и некоторые другие" оказались втянуты в геополитическое противостояние между США, Великобританией, НАТО и Россией.
"Я думаю, что мы застряли посередине", - отметил он.
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