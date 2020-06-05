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Экс-депутат Рады объяснил, почему НАТО останется мечтой для Украины
05 июня 2020, 06:55 • 71 • Украина
Властям Украины следует заниматься отводом своих войск в Донбассе и борьбой с эпидемией коронавируса, а не «кормить военных завтраками» по поводу того, что страна станет членом НАТО. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
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Парламент Украины принял закон, который предусматривает появление в вооруженных силах Украины двух новых званий согласно принятой в НАТО стандартизации — бригадного генерала и коммодора. В дальнейшем документ будет подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.
В списке воинских чинов украинской армии больше не будет звания генерала армии Украины, а звание генерал-полковника заменят на генерала. Согласно закону, после полковника в системе военной иерархии вводится новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор. В военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину коммодора.
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