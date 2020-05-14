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Экс-депутат Рады обвинил МВФ в попытке разорить Украину
14 мая 2020, 11:55 • 206 • Украина
Международный валютный фонд (МВФ) за все время никому не помог, он работает на разорение страны, с которой сотрудничает. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
Обман МВФ
МВФ снова обманул Украину. Такое заявление сделал сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович.
Политик рассказал, что если ранее он заблуждался, что президентская фракция «Слуга народа» может оказаться прогрессивной, то теперь Рабинович уверен, что их программа — «разруха, объединение с Порошенко и единый фронт по уничтожению Украины».
МВФ возглавил Украину
Как отметил Владимир Олейник, МВФ за все время никому не помог, он работает на разорение страны, с которой сотрудничает. В отличие от простого банка, который дает кредит, МВФ навязывает дополнительные условия, говорит, что необходимо купить.
По его словам, МВФ увидел, что «клиент созрел» — требований будет больше, а денег меньше. МВФ будет «давать по чуть-чуть», уверен украинский политик.
Ранее совет управляющих Международного валютного фонда ранее одобрил на полгода отсрочку по обслуживанию долга перед фондом для 25 стран-членов в связи с пандемией нового типа коронавируса. Но Украины среди них не оказалось.
Автор: Илья Муромский
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