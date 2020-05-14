Экс-депутат Рады обвинил МВФ в попытке разорить Украину

Международный валютный фонд (МВФ) за все время никому не помог, он работает на разорение страны, с которой сотрудничает. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Обман МВФ

МВФ снова обманул Украину. Такое заявление сделал сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович.

«Нас обдурили в очередной раз, потому что правила выдачи нам кредита Международного валютного фонда просто поменяли. Кредит stand-by, который теперь придумали, — это вообще кредит, не направленный на развитие. Нам по новой программе будут давать деньги только на выплату процентов, которые мы им должны. Нам будут давать деньги, чтобы мы тут же им отдали эти деньги», — сказал Рабинович.

Политик рассказал, что если ранее он заблуждался, что президентская фракция «Слуга народа» может оказаться прогрессивной, то теперь Рабинович уверен, что их программа — «разруха, объединение с Порошенко и единый фронт по уничтожению Украины».

«Печальный день в истории Украины. Очередной печальный день по многим параметрам. Он печальный, в первую очередь, потому что в очередной раз мы преодолели еще одно дно. Я не думаю, что сегодня в мире существуют страны, которым МВФ уделяет больше внимания, потому что нет ни одной страны в мире, которая готова так прогнуться», — посетовал депутат.

МВФ возглавил Украину

Как отметил Владимир Олейник, МВФ за все время никому не помог, он работает на разорение страны, с которой сотрудничает. В отличие от простого банка, который дает кредит, МВФ навязывает дополнительные условия, говорит, что необходимо купить.

«Сегодня одним из условий является продажа земли, а дальше: порты, железные дороги. Безусловно, это уже управление. Украина серьезно подсела на кредиты, как наркоман на наркотики, и находится в очень серьезной зависимости. [Президент Украины Владимир] Зеленский грубо поставил перед депутатами условие: «если не проголосуете за закон о земле, будут досрочные выборы, а на Украине — дефолт». И он их припугнул. «Слуги народа», недалекие люди, проголосовали за этот закон. Хотя он абсолютно антиконституционный», — пояснил Владимир Олейник.

По его словам, МВФ увидел, что «клиент созрел» — требований будет больше, а денег меньше. МВФ будет «давать по чуть-чуть», уверен украинский политик.

«На что рассчитывал Зеленский? На 8-10 миллиардов долларов. А кто им даст? Когда страна находится в периоде дефолта и непонятно, что будет завтра, какая будет власть и что в целом произойдет в стране, как правило, дают осторожно. Надо готовиться к тому, что МВФ поставит еще много условий. Они будут заставлять вносить изменения в закон о земле. Нужно отказаться от сотрудничества с МВФ», — заключил Владимир Олейник.

Ранее совет управляющих Международного валютного фонда ранее одобрил на полгода отсрочку по обслуживанию долга перед фондом для 25 стран-членов в связи с пандемией нового типа коронавируса. Но Украины среди них не оказалось.