Экс-депутат Рады обвинил Киев в том, что украинцы работают в России

Власть Украины виновата в том, что 3 млн украинцев работают на территории России, считает депутат Верховной рады VI созыва Кирилл Куликов.

«У нас 3 млн граждан вынуждены работать в России. Мы считаем их врагами страны? Они предали нас? Они изменники? Дезертиры? Это наши люди. Мы же виноваты в том, что мы не дали возможность этим людям жить на Украине, работать на Украине», — цитирует NewsOne бывшего парламентария.

По его словам, на Украине создаются «все условия для того, чтобы к ним относились как можно хуже везде».

«Они и так на сегодняшний день оторваны от дома. Они вынуждены работать в России», — добавил Куликов.

Как указал бывший депутат, украинцы в России «работают на низкоквалифицированной работе».

«Они не работают, в отличие от Лободы и еще кого-то, в шоу-бизнесе. Они работают на низкоквалифицированной работе, которую не хотят выполнять москвичи, питерцы и так далее. Мы должны попытаться как-то этих людей поддержать, а мы им постоянно ставим препятствия в их жизненном пути», — добавил он.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал граждан ездить на заработки в ЕС вместо России.

В ноябре на Украине предложили обязать граждан, работающих в других государствах, декларировать свои доходы.