Экс-депутат Рады о "борьбе" Киева со "Спутником V": Зеленский "манипулирует человеческим горем"

Ситуация с коронавирусом на территории Украины складывается крайне опасная. Об этом РИА ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По мнению политика, украинские власти "манипулируют человеческим горем", превращая пандемию в политическое шоу, которое уносит тысячи жизней людей. Речь идёт о нежелании Киева сертифицировать российскую вакцину "Спутник V", тогда как западные аналоги украинцы всё ещё не получили.

"Это как же надо ненавидеть свою страну, своих граждан, чтобы ставить политические амбиции выше самого дорогого - человеческой жизни!" - возмутился Журавко.

Экс-депутат называет команду президента Украины маргиналами, которые хуже военных преступников, и мародёрами. Пандемия также показала, что страна окончательно превратилась в сателлита США, который пытается дискредитировать "Спутник V".

"Россия думает о людях, причём не только о своих гражданах, но и о живущих за её пределами. А власти Украины поступают ровно наоборот - плюют на жизни собственных граждан", - добавил он.

Как ранее заявил председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский, вакцины от COVID-19 должны получить все люди, которые находятся на территории России. Приоритет в прививании должен быть отдан тем работникам, которые часто контактируют с посторонними.

Речь идёт о таксистах, курьерах, сотрудниках торговых сетей, строителях и так далее.

"До пандемии только высококвалифицированных специалистов-иностранцев трудилось порядка 30 тысяч человек. И это только руководящее звено", - пояснил он в интервью телеканалу "360".