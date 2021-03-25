Экс-депутат Рады о нравах в ВСУ: "Подсадят на наркотики или убьют"

Журавко просит украинок не посылать сыновей в армию. "Подсадят на наркотики или убьют", - предупредил экс-депутат Рады.

На Украине нашли тело 26-летнего солдата, которого задушил его сослуживец. Инцидент прокомментировал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он призвал украинских матерей ни за что не отправлять сыновей служить в Вооружённые силы Украины (ВСУ).

По словам политика, времена, когда украинская армия делала из мальчишек настоящих мужчин, - давно прошли. За последние годы ВСУ сильно деградировали. Теперь там не ждёт ничего хорошего.

Ваши сыновья либо подсядут там на наркотики, либо их убьют невменяемые сослуживцы,

- предупредил Журавко в беседе с Nation News.

Он отметил, что в украинских военкоматах за "откос" от армии требуют от тысячи до трёх тысяч долларов. Однако в нынешних реалиях лучше заплатить, чем остаться без сына, подчеркнул политик.