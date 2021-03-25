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Экс-депутат Рады о нравах в ВСУ: "Подсадят на наркотики или убьют"
25 марта 2021, 02:35 • 52 • Политика
Журавко просит украинок не посылать сыновей в армию. "Подсадят на наркотики или убьют", - предупредил экс-депутат Рады.
На Украине нашли тело 26-летнего солдата, которого задушил его сослуживец. Инцидент прокомментировал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он призвал украинских матерей ни за что не отправлять сыновей служить в Вооружённые силы Украины (ВСУ).
По словам политика, времена, когда украинская армия делала из мальчишек настоящих мужчин, - давно прошли. За последние годы ВСУ сильно деградировали. Теперь там не ждёт ничего хорошего.
- предупредил Журавко в беседе с Nation News.
Он отметил, что в украинских военкоматах за "откос" от армии требуют от тысячи до трёх тысяч долларов. Однако в нынешних реалиях лучше заплатить, чем остаться без сына, подчеркнул политик.
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