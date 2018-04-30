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Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан умственно отсталыми

30 апреля 2018, 14:54  •  261 • Украина
Бывший народный депутат от фракции «Свобода» языковед Ирина Фарион назвала русскоязычных граждан Украины умственно отсталыми.
 
Ирина Фарион Facebook © Ірина Фаріон
 

Об этом она сказала в эфире ток-шоу «Противоположный взгляд LIVE». 

«Они умственно отсталые, эти русскоязычные!» — цитирует «Обозреватель» Фарион.

Кроме того, она сказала, что «русскоязычные украинцы — гибриды и не имеют права называться украинцами».

В феврале Конституционный суд Украины признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики, который предоставлял русскому языку статус регионального. 

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