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Экс-депутат Рады назвала русскоязычных граждан умственно отсталыми
30 апреля 2018, 14:54 • 261 • Украина
Бывший народный депутат от фракции «Свобода» языковед Ирина Фарион назвала русскоязычных граждан Украины умственно отсталыми.
Ирина Фарион Facebook © Ірина Фаріон
Об этом она сказала в эфире ток-шоу «Противоположный взгляд LIVE».
«Они умственно отсталые, эти русскоязычные!» — цитирует «Обозреватель» Фарион.
Кроме того, она сказала, что «русскоязычные украинцы — гибриды и не имеют права называться украинцами».
В феврале Конституционный суд Украины признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики, который предоставлял русскому языку статус регионального.
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