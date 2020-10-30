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Экс-депутат Рады назвал Зеленского «последним президентом Украины»
30 октября 2020, 17:45 • 355 • Украина
Центробежные тенденции на Украине после прошедших местных выборов стали настолько велики, что президента Владимира Зеленского можно с полной уверенностью считать последним главой этого государства. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
Ранее Елена Лукаш, занимавшая пост министра юстиции Украины, комментируя итоги прошедших местных выборов в стране, выразила мнение, что успех региональных партий продемонстрировал отсутствие в государстве политической силы, способной консолидировать всех украинцев. По ее мнению, это приведет к дальнейшей «феодализации» Украины, которую Лукаш назвала «лоскутным одеялом».
Экс-депутат Рады отметил, что прошедшие выборы показали четкую тенденцию к децентрализации и федерализации страны. «Центр», по его словам, слаб: Зеленский и его партия «Слуга народа» тотально проиграли по всей Украине, что на практике означает усиление конфликта между региональной и федеральной властью.
Собеседник ФАН признался, что нынешняя политическая конъюнктура в стране напоминает ему события столетней давности, когда во время Гражданской войны власть в ней осуществляли «банда Петьки», «банда Маруськи» и тому подобные акторы борьбы за власть, пользовавшиеся отсутствием сильного лидера.
Экс-депутат Рады назвал ряд регионов, где стремления к сепаратизму наиболее сильны — в каждом из них есть сильный лидер, способный бросить вызов Киеву, если потребуется.
Автор: Игнат Старцев
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