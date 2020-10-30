Экс-депутат Рады назвал Зеленского «последним президентом Украины»



Центробежные тенденции на Украине после прошедших местных выборов стали настолько велики, что президента Владимира Зеленского можно с полной уверенностью считать последним главой этого государства. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. Центробежные тенденции на Украине после прошедших местных выборов стали настолько велики, что президентаможно с полной уверенностью считать последним главой этого государства. Об этом в интервьюзаявил бывший депутат Верховной рады Украины

Ранее Елена Лукаш, занимавшая пост министра юстиции Украины, комментируя итоги прошедших местных выборов в стране, выразила мнение, что успех региональных партий продемонстрировал отсутствие в государстве политической силы, способной консолидировать всех украинцев. По ее мнению, это приведет к дальнейшей «феодализации» Украины, которую Лукаш назвала «лоскутным одеялом».

«Что показали эти выборы? — сказал Олейник. — Прежде всего, то, что на первом месте там находятся местные партии под началом мэров городов. Люди доверяют им намного больше, чем Владимиру Зеленскому, поскольку видят с их стороны как «слово», так и «дело», в то время как президент Украины только болтает без толку».

Экс-депутат Рады отметил, что прошедшие выборы показали четкую тенденцию к децентрализации и федерализации страны. «Центр», по его словам, слаб: Зеленский и его партия «Слуга народа» тотально проиграли по всей Украине, что на практике означает усиление конфликта между региональной и федеральной властью.

«Борьба будет жестко идти: за деньги, за полномочия, за приватизацию земли, — заявил эксперт. — И местные элиты, объединившись в один «кулак», будут требовать от Киева больше, а отдавать ему меньше. Бороться они будут под такими девизами: «бей зеленых, пока не поумнеют» и «бей местных, пока не позеленеют». Все это приведет в конечном итоге к развалу Украины».

Собеседник ФАН признался, что нынешняя политическая конъюнктура в стране напоминает ему события столетней давности, когда во время Гражданской войны власть в ней осуществляли «банда Петьки», «банда Маруськи» и тому подобные акторы борьбы за власть, пользовавшиеся отсутствием сильного лидера.

«Скорее всего, Зеленский — это последний президент Украины, — убежден Олейник. — Уже появилась и прошла в городской совет партия венгров Украины. А это значит, что вскоре могут появиться партии украинских румын, болгар и русских, в конце концов! Каждый из этих народов будет отстаивать свои национальные интересы. Какого-либо общеукраинского интереса у них нет — и Зеленский не в состоянии им его дать».

Экс-депутат Рады назвал ряд регионов, где стремления к сепаратизму наиболее сильны — в каждом из них есть сильный лидер, способный бросить вызов Киеву, если потребуется.