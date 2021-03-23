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Экс-депутат Рады назвал риски для Украины и Польши при «остановке» «СП-2»
23 марта 2021, 23:05 • 188 • Украина
От «остановки» строительства российского газопровода «Северный поток — 2» в первую очередь сильно пострадают Польша и Украина, которые активно в этом вопросе поддерживают Вашингтон. Об этом в интервью ФАН рассказал украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время своего первого визита в штаб-квартиру НАТО заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» противоречит интересам Европейского Союза США, а также может «нанести ущерб» Украине и Польше. Он также отметил, что намерен обсудить этот вопрос с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и с нетерпением ждет встречи с ним.
Заметим, что против проекта активно выступают США, Польша и Украина. В свою очередь, Германия уже не первый год пытается убедить Вашингтон снять санкции с «Северного потока — 2». В Берлине заявляют, что газопровод нужен не только Берлину, но и всему Европейскому союзу, а Соединенные Штаты безосновательно вмешиваются в энергетическую сферу Европы.
Политик Алексей Журавко считает, что Европейский союз достроит «СП-2», если не хочет попасть под внешнее управление со стороны Соединенных Штатов, как это произошло с Украиной после государственного переворота.
Бывший депутат Рады выразил уверенность в том, что «Северный поток — 2» будет достроен, невзирая на все попытки США остановить реализацию проекта.
Экс-депутат Рады назвал риски для Украины и Польши при «остановке» «СП-2». По его словам, Россия в долгу не останется.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщал о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз пригрозил санкциями участвующим в строительстве газопровода западным «Северный поток — 2» компаниям.
Автор: Андрей Барановский
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