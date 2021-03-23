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Экс-депутат Рады назвал риски для Украины и Польши при «остановке» «СП-2»

23 марта 2021, 23:05  •  188 • Украина
От «остановки» строительства российского газопровода «Северный поток — 2» в первую очередь сильно пострадают Польша и Украина, которые активно в этом вопросе поддерживают Вашингтон. Об этом в интервью ФАН рассказал украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время своего первого визита в штаб-квартиру НАТО заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» противоречит интересам Европейского Союза США, а также может «нанести ущерб» Украине и Польше. Он также отметил, что намерен обсудить этот вопрос с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и с нетерпением ждет встречи с ним.
«Президент США Джо Байден был предельно ясен, когда сказал, что трубопровод — плохая идея для Европы, Соединенных Штатов. В конечном итоге это противоречит собственным целям ЕС в сфере безопасности. Это может подорвать интересы Украины, Польши, ряда других близких партнеров или союзников», — сказал Блинкен на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Заметим, что против проекта активно выступают США, Польша и Украина. В свою очередь, Германия уже не первый год пытается убедить Вашингтон снять санкции с «Северного потока — 2». В Берлине заявляют, что газопровод нужен не только Берлину, но и всему Европейскому союзу, а Соединенные Штаты безосновательно вмешиваются в энергетическую сферу Европы.
Политик Алексей Журавко считает, что Европейский союз достроит «СП-2», если не хочет попасть под внешнее управление со стороны Соединенных Штатов, как это произошло с Украиной после государственного переворота.
«Ситуация с «Северным потоком — 2» зависит от сегодняшнего правительства Германии и властей Евросоюза. Если они не хотят находиться под внешним управлением, чтобы им США навязывали свое мнение, как происходит с Украиной, то достроят газопровод. Но если Европа отступит, поддавшись на угрозы США, вопреки собственной независимости и энергетическому суверенитету, то ничем хорошим это для ЕС не закончится. Главным защитником «СП-2» является Ангела Меркель, но сегодня она теряет политические позиции. Неизвестно, кто придет на ее место. Если это будут русофобы, то они смогут пойти на поводу у США», — сказал собеседник ФАН.
Бывший депутат Рады выразил уверенность в том, что «Северный поток — 2» будет достроен, невзирая на все попытки США остановить реализацию проекта.
«Несмотря на все преграды со стороны США, российский газопровод «Северный поток — 2» будет все же достроен. Я не думаю, что в Германии власти настолько безбашенные и не понимают, что закрытие проекта в первую очередь ударит по Европейскому союзу. Напомню, что этой зимой ЕС столкнулся с сильными морозами, из-за чего увеличился расход газа на отопление. Но какими бы ни были отношения между Берлином и Москвой, Россия сделала все, чтобы Европа не замерзла. Хотя за то, что сегодня Франция и ФРГ творят с Минскими соглашениями, поддерживая войну Украины в Донбассе, я бы, например, задумался: а давать ли Европе газ? Надеюсь, что над Европой возьмут верх светлый ум и здравый смысл», — сказал собеседник ФАН.
Экс-депутат Рады назвал риски для Украины и Польши при «остановке» «СП-2». По его словам, Россия в долгу не останется.
«Но что будет, если Соединенные Штаты все же настоят на своем решении и дожмут ситуацию с «Северным потоком — 2»? Я вам хочу сказать, что в первую очередь сильно пострадают Польша и Украина, которые сегодня поддерживают Вашингтон в этом вопросе. Не думаю, что после таких грязных игр Россия простит Варшаву и Киев. Надо с этим бардаком постепенно заканчивать», — резюмировал Алексей Журавко.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщал о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз пригрозил санкциями участвующим в строительстве газопровода западным «Северный поток — 2» компаниям.
Автор: Андрей Барановский

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