Экс-депутат Рады назвал развал Украины главным итогом выборов

На выборах Украины к власти пришли местные партии; в будущем это может привести к развалу страны. Об этом в комментарии ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Провал Зеленского

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" провалила местные выборы. Об этом сообщил главный редактор украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва.

По его словам, еще до окончательного подсчета голосов уже стало понятно, что у пропрезидентской партии "все очень грустно". В крупнейших городах Украины кандидаты от "Слуги народа" даже не вышли во второй тур, а по партийным спискам представители партии идут на третьем месте или ниже.

Как считает Гужва, если бы проходили выборы в Верховную раду, то партия Зеленского заняла бы лишь третье место. Журналист добавил, что в целом страна возвращается к противостоянию партий "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа — За жизнь".

"За все придется платить"

Как отметил Владимир Олейник, причина проигрыша партии Зеленского на выборах очень проста — это результат того, что за все придется платить.

"Зеленскому придется расплачиваться за обман, за иллюзию. Он пришел к власти мошенническим путем. Люди голосовали за Голобородько (персонаж сериала "Слуга народа", которого сыграл Зеленский. — Прим. ФАН). Все хотели решительности в борьбе с коррупцией, наведения порядка, прекращения войны, возврата к трезвой внутренней политике (язык, образование и так далее). Все голосовали за Голобородько, а избрали Зеленского. Все были в шоке. По приколу Зеленский пришел. Реальных дел нет. Поэтому сегодня он и получил этот результат", — пояснил Владимир Олейник.

Украинский политик назвал опасной тенденцией тот факт, что на первое место выходят местные партии. Это говорит о том, что Украина начинается разваливаться. Еще год назад "Слуга народа" имела более 40% в парламенте и была первой по всей стране.

"Это цементировало страну. Но сегодня Зеленский слаб, а местные партии сильные. И они будут требовать больше полномочий. И это тенденция идет в сторону децентрализации, а потом и федерализации страны, если она сохранится. Это полный проигрыш Зеленского", — заключил Владимир Олейник.

25 октября граждане Украины выбирали депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров. В выборах участвовали 144 политические партии, местные организации которых выдвинули избирательные списки.