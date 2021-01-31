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Экс-депутат Рады назвал опасные последствия отказа Киева от вакцины «Спутник V»
31 января 2021, 18:00 • 100 • Украина
Чума XXI века, которой в полном смысле слова стал COVID-19, будет и дальше выкашивать украинское население, считают политики и эксперты, анализируя неприличные пляски официального Киева вокруг российской вакцины «Спутник V». В пятницу стало известно, что Верховная рада одобрила закон, запрещающий регистрацию в стране российской вакцины. Ранее глава украинского Минздрава Максим Степанов, выступая на брифинге, заявил, что, несмотря на «истерию одной политической силы», никто не будет регистрировать в стране вакцину из РФ.
О необходимости зарегистрировать российскую вакцину на Украине ранее заявило руководство партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ее лидер Виктор Медведчук назвал опасные последствия отказа от препарата «Спутник V», хорошо себя зарекомендовавшего в борьбе с коронавирусом.
Крайне опасной считает сложившуюся на Украине ситуацию с COVID-19 экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Журавко привел в пример своего друга из Херсонской области, который чуть ли не со слезами просил помочь с вакцинированием семьи от коронавирусной инфекции.
Ранее отказ Украины от российской вакцины в надежде на западную резко раскритиковал депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.
Отметим, в России с середины января начато массовое прививание граждан, и это уже дает свои плоды — заболеваемость COVID-19 начинает снижаться. Что касается западных вакцин, то их элементарно не хватает. Фирма Pfizer, начавшая первой поставлять свои препараты, уже заявила, что сокращает количество доз для европейских стран. Другие производители выпускают еще меньше вакцин, так что, когда очередь дойдет до Киева, неизвестно.
Пока Украины нет в списке хоть как-то преуспевших в вакцинации стран — ни по абсолютным значениям количества привитых, ни в процентном соотношении. По второму показателю лидирует Израиль, где вакцину уже получила половина населения, следом идет Великобритания, где привито более 20% жителей.
Автор: Ольга Петренко
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