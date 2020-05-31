Экс-депутат Рады Килинкаров объяснил, почему Украина никогда не вернет российские рынки

Есть два рынка, куда украинцы могли бы поставлять свою продукцию: российский, который был безвозвратно потерян, и европейский, где она никому не нужна. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Так собеседник ФАН прокомментировал речь украинского парламентария от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Натальи Королевской, в которой та заявила, что промышленность страны не сможет восстановиться «до прежнего уровня» без России и стран СНГ, призвав вернуть «российский рынок». Женщина раскритиковала антикризисную программу правительства, заключающуюся в «борьбе за расширение квот» Украины на рынках Европейского Союза, отметив, что та является для ЕС не более чем «сырьевым придатком».

«Бороться за спрос в Евросоюза нам нет никакого смысла, поскольку наши стандарты качества сильно не дотягивают до тех, что там приняты. В России же наш продукт знают, и некогда он пользовался на ее территории хорошим спросом», — признал Килинкаров.

Экс-депутат Рады убежден, что, отказавшись от российских рынков, Украина не сумела приобрести европейские и таким образом «осталась у разбитого корыта».

«Вернуть их мы уже не сможем, даже если восстановим отношения с Москвой, — считает политик. — Произошло импортозамещение, поэтому полностью восстановить свои позиции Киев не сможет. Часть отраслей потеряно безвозвратно. Приведу пример: мы производили вертолетные двигатели, довольно высокотехнологичный продукт. Все было хорошо, но потом начался конфликт с Россией, и мы в рамках санкций их поставлять перестали. Что произошло дальше? Правильно: РФ начала их производство на своей территории».

По словам собеседника ФАН, подобное произошло очень со многими (особенно высокотехнологичными) продуктами, поставляемыми с Украины в Российскую Федерацию: та либо находила других торговых партнеров, либо создавала их самостоятельно.

«Зайти обратно на эти рынки будет невозможно, — делает вывод Килинкаров. — Так что часть отраслей своей экономики украинцы потеряли безвозвратно: где-то трубы, где-то высокотехнологичный продукт, а где-то машиностроение — все это, в основном, шло на продажу в Россию, потому что у нас был высокий уровень кооперации еще с советских времен».

По мнению экс-депутата Рады, «отыграть ситуацию назад» не получится: уже заключены новые контракты с другими компаниями, и внесены новые технологические корректировки.