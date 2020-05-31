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Экс-депутат Рады Килинкаров объяснил, почему Украина никогда не вернет российские рынки
31 мая 2020, 21:55 • 47 • Украина
Есть два рынка, куда украинцы могли бы поставлять свою продукцию: российский, который был безвозвратно потерян, и европейский, где она никому не нужна. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.
Так собеседник ФАН прокомментировал речь украинского парламентария от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Натальи Королевской, в которой та заявила, что промышленность страны не сможет восстановиться «до прежнего уровня» без России и стран СНГ, призвав вернуть «российский рынок». Женщина раскритиковала антикризисную программу правительства, заключающуюся в «борьбе за расширение квот» Украины на рынках Европейского Союза, отметив, что та является для ЕС не более чем «сырьевым придатком».
Экс-депутат Рады убежден, что, отказавшись от российских рынков, Украина не сумела приобрести европейские и таким образом «осталась у разбитого корыта».
По словам собеседника ФАН, подобное произошло очень со многими (особенно высокотехнологичными) продуктами, поставляемыми с Украины в Российскую Федерацию: та либо находила других торговых партнеров, либо создавала их самостоятельно.
По мнению экс-депутата Рады, «отыграть ситуацию назад» не получится: уже заключены новые контракты с другими компаниями, и внесены новые технологические корректировки.
Автор: Игнат Старцев
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