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Экс-депутат Рады: Импичмент Зеленскому пока не грозит

21 февраля 2022, 08:50  •  141 • Политика
Импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому не грозит, пока он выполняет приказы Запада, считает экс-депутат Рады Алексей Журавко.
В нынешней ситуации импичмент президента Украины Владимира Зеленского невозможен. Об этом РИА ФАН заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Проблемы создаёт действующее украинское законодательство. Кроме того, Зеленский установил контроль над всеми основными рычагами власти.
Добиваться отставки действующего главы государства могут сторонники экс-президента Петра Порошенко. Но это возможно только в том случае, если инициативу поддержат их партнёры в Европе и США.
Альтернативный вариант - если Зеленский внезапно откажется выполнять требования, навязываемые ему Западом.
"Например, грабёж населения, выполнение условий МВФ. Если условия не будут выполняться, то мы все знаем, чем это кончится для президента, - майданом. Сегодня это ему не угрожает", - считает он.
Как ранее сообщил телеканалу "360" военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, в случае начала конфликта между Россией и Украиной простые украинцы встретят русских солдат не с оружием в руках, а с цветами.
"Это и Харьковская, и Сумская, и Запорожская, и Херсонская, и Днепропетровская области. Одесская, безусловно", - отметил Баранец.

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