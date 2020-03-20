Экс-депутат Рады Герман предсказала гибель Украины из-за «вируса ненависти»

Киев, 20 марта. Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман предсказала, что «вирус ненависти» в украинцах может стать причиной гибели Украины. Мнением политик поделилась в эфире одного из местных телеканалов.

Герман прокомментировала принятые для предупреждения распространения нового коронавируса в стране меры.

«Если Украина победит наихудший вирус в нас — вирус ненависти между людьми — она станет сильнее. Если не удастся людям понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему, несет за собой смерть, то мы просто погибнем как государство», — заявила Герман.

По ее словам, сильным может быть только единый народ.

Согласно данным Минздрава Украины в стране зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, скончались три человека. Больше всего заболевших оказалось в Черновицкой области. Коронавирус выявили у депутата Верховной рады Украины Сергея Шахова, сообщает «Газета.ру».

О вспышке вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии в городе Ухань власти Китая сообщили в конце 2019 года. Вскоре заразившиеся появились в большинстве стран мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила COVID-2019 статус пандемии 11 марта. К настоящему моменту в мире заразились более 246 тысяч человек, более 10 тысяч погибли.

На днях глава Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о подтверждающих версию о разработке коронавируса SARS-CoV-2 на территории США доказательствах. По его словам, о том, что опасный вирус был искусственно завезен в Китай, говорят банки с обозначением «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в Ухани.

Что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные также заявлял официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как изобрели схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.