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Экс-депутат Рады Герман предсказала гибель Украины из-за «вируса ненависти»

20 марта 2020, 10:35  •  100 • Украина
Киев, 20 марта. Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман предсказала, что «вирус ненависти» в украинцах может стать причиной гибели Украины. Мнением политик поделилась в эфире одного из местных телеканалов.
Герман прокомментировала принятые для предупреждения распространения нового коронавируса в стране меры.
«Если Украина победит наихудший вирус в нас — вирус ненависти между людьми — она станет сильнее. Если не удастся людям понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему, несет за собой смерть, то мы просто погибнем как государство», — заявила Герман.
По ее словам, сильным может быть только единый народ.
Согласно данным Минздрава Украины в стране зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, скончались три человека. Больше всего заболевших оказалось в Черновицкой области. Коронавирус выявили у депутата Верховной рады Украины Сергея Шахова, сообщает «Газета.ру».
О вспышке вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии в городе Ухань власти Китая сообщили в конце 2019 года. Вскоре заразившиеся появились в большинстве стран мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила COVID-2019 статус пандемии 11 марта. К настоящему моменту в мире заразились более 246 тысяч человек, более 10 тысяч погибли.
На днях глава Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о подтверждающих версию о разработке коронавируса SARS-CoV-2 на территории США доказательствах. По его словам, о том, что опасный вирус был искусственно завезен в Китай, говорят банки с обозначением «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в Ухани.
Что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные также заявлял официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как изобрели схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека. 
Автор: Матвей Прозоров

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