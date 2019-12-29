Экс-депутат Рады Елена Бондаренко: Есть надежда, что 150 человек с обеих сторон выйдут на свободу и это приблизит нас к миру

- Елена, приветствую!

- Здравствуйте, Саша.

- Вас - с наступающим Новым годом! А то заговоримся и забудем.

- Ой, взаимно, конечно, пусть хороший год начнется, наконец-то.

- Будем надеяться. Скажите, сейчас - как вы, в эту минуту, оцениваете тот обмен военнопленными, который проходит между Киевом и ЛНР и ДНР?

- Считаю это позитивным моментом, дающим надежду на то, что, наконец, украинская сторона научится вести себя достойно. И вступит в диалог с неподконтрольными территориями.

Главное, что сегодня почти полторы сотни людей получат свободу.

Кто-то уже даже окажется в этот праздник рядом со своими родными и близкими, кому-то еще предстоят новые испытания. Но люди будут на свободе.

Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады Украины - об обмене пленными между Киевом и Донбассом

- Скажите, 150 человек – это с обеих сторон?

- Да, с обеих сторон. Конечно, они же все - наши граждане! Как я могу отделять одних от других?

- Понятно. И вот - если охарактеризовать, кого обменивает украинская сторона и кого - неподконтрольные, как вы говорите, территории? Где больше гражданских, где - военных?

- Для того, чтобы давать такие оценки, нужно хотя бы видеть списки. Пока я ориентируюсь в своей оценке только на ту информацию, которую предоставляет омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Исходя из того, что говорит она, около 80% заявленных на обмен граждан со стороны Украины – это обычные гражданские, обычные мирные люди, никакие не военные. Это ученые, спортсмены, «беркутята» (бывшие бойцы спецназа «Беркут». - А.Г.)

И, самое интересное, что мы, практически, обо всех этих людях знаем - пофамильно. Потому что процессы над ними велись - благодаря их адвокатам - публично.

Это и Даша Мастикашева, спортсменка, и Мехти Логунов – ученый из Харькова, которому 85 лет, и “беркутята” - пять человек, они находились до вчерашнего дня в СИЗО ни за что, ни про что.

Это - те люди, которые известные и публичные. И мы точно может утверждать, что это не те, которые воевали с оружием в руках на востоке. Они бы просто физически этого не смогли сделать.

А что касается тех военнопленных, что со стороны ДНР, - эти списки еще нам не показали. И украинская сторона пока что молчит.

И, вообще, знаете, мы видим, что наше собственное государство старается, все-таки, скрыть от нас часть информации. Никто не «светит», кто и на кого меняется. Не комментируют. Более того, впервые этот обмен с украинской стороны проходит практически без медиа, это было требование офиса президента Украины.

Они решили взять информирование страны по обмену пленными под свой личный контроль. И очень дозированно дают только согласованные фотографии. Поэтому, для того, чтобы дать комментарии, у кого каких больше и сколько - гражданских или военных, - ну, мы хотя бы должны понять, кого на кого обменивают.

- Я понимаю, черту не будем подводить. И точку ставить не будем. Многоточие... Тем не менее, вот этот обмен пленными, - он приближает к миру многострадальную Украину?

- Мы же все очень хотели, чтобы так случилось.

Конечно, мне хотелось бы верить, что это является, однозначно, позитивным сигналом для того, чтобы закончить войну на востоке, гражданскую войну. Для того, чтобы, наконец, наступил мир. Чтобы перестали убивать людей на востоке, прекратили плакать дети от того, что потеряны родители. И чтобы не плакали наши старики, когда видят пробоину в крыше своего дома или - вовсе снесенный дом.

Очень хотелось бы, чтобы, наконец, все-таки возобновился мир в Украине.

- Спасибо! С наступающими праздниками.

В ходе обмена Донецк получил 60 человек и передал Киеву 52.

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Богдан Безпалько: До обмена «всех на всех» время еще не пришло

В воскресенье, на контрольном пункте «Майорское» под Горловкой состоялся обмен задержанных лиц между официальным Киевом и республиками Донбасса. Сначала речь шла о том, что республики передадут украинской стороне 55 задержанных в обмен на 87 человек. Позже со слов омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой стало известно, что около 20 человек «киевского списка» участвовать в обмене отказались . Они «захотели остаться на украинской территории». Два человека решили остаться в ДНР. В итоге к 16.00 по московскому времени стало известно о завершении обмена. По предварительным данным, Киев получил 81 человека, Донецк и Луганск — 139 (подробности)

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